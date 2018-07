Gabriel warnt vor Thyssenkrupp-Zerschlagung

Anzeige

Essen(dpa) - Der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat angesichts der tiefen Krise von Thyssenkrupp vor einem «strukturpolitischen Erdbeben» gewarnt.

«Sowohl der schwedische Finanzinvestor Cevian als auch Paul Singers Hedgefonds Elliott scheinen auf eine Zerschlagung des Traditionskonzerns Thyssenkrupp zu zielen», schrieb Gabriel in einem Gastbeitrag für das «Handelsblatt».

Der SPD-Politiker forderte die Verantwortlichen auf, die Finanzinvestoren notfalls in die Schranken zu weisen. «Es geht um den Erhalt der Sozialen Marktwirtschaft und ihr gesellschaftliches Fundament», sagte er. Wenn der Erhalt des Unternehmens nicht gelänge, bedeute dies einen weiteren «Rückschlag gegen die Demokratiefeinde in Deutschland». Schon heute sei die AfD da besonders stark, wo Industriearbeitsplätze in großem Ausmaß verloren gingen.