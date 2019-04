Daimler hat insgesamt einen trägen Jahresstart hingelegt. Alle Geschäftsfelder – außer den Finanzdienstleistungen – stehen im ersten Quartal beim Ergebnis schlechter da als im Vorjahreszeitraum. Sie sind weniger profitabel. Trotzdem hält das Unternehmen an den Zielen fest: Für alle Geschäftsfelder – auch die für Mannheim wichtigen Lastwagen und Busse – wird 2019 teilweise ein deutliches Umsatzplus erwartet. Zudem soll die Profitabilität steigen. Ola Källenius, baldiger Nachfolger von Vorstandschef Dieter Zetsche, muss Gas geben, um diese Ziele zu erreichen.

Der Konzern steht vor tiefgreifenden und vor allem teuren Veränderungen. Das sieht man auch in Mannheim. Evobus wagt sich vor, produziert seit Anfang dieses Jahres einen elektrisch fahrenden Stadtbus in Serie. Technologische Entwicklungen werden offensiv angepackt. Wie bei den Lkw-Motoren auch. Daimler investiert in den Ausbau der Produktion und in emissionsfreie Technologien. Schon in wenigen Jahren hält das Unternehmen die Serienfertigung eines Elektro-Lastwagens für möglich. Ein Zukunftspaket soll Mannheim breiter aufstellen. Das ist nötig, um alle Kundenwünsche in verschiedenen Regionen der Welt zufriedenzustellen. Ganz wichtig und vielleicht ein Vorbild für andere Daimler-Standorte: Früh sind Mitarbeiter in Veränderungen einbezogen worden.

