GE schrumpft auf drei Sparten

Flannery sprach von einem Meilenstein in der Geschichte des Konzerns. GE werde durch die Einschnitte agiler und könne Schulden abbauen. Luftfahrt und Energie seien die Felder, die das größte Wachstum versprechen. Der Konzern rechnet mit Einsparungen von mindestens 500 Millionen Dollar bis zum Jahr 2020. Die Schulden sollen im gleichen Zeitraum um 25 Milliarden Dollar sinken. Börsenexperten monieren, dass der verschachtelte Industriekonzern GE den Anschluss an Technologiefirmen wie Apple oder Google verloren habe.

„Gipfel des Niedergangs“

Der Siemens-Konkurrent steckt in der schwersten Krise seiner 126-jährigen Geschichte. Wegen schwacher Ergebnisse und des Wertverfalls an der Börse ist der Konzern aus dem US-Leitindex Dow Jones Industrial geflogen. Es sei der „Gipfel des Niedergangs“, die „größte Schande in der Geschichte von GE“, dass das einst so stolze Unternehmen als letztes der Dow-Gründungsmitglieder das Börsenbarometer verlassen müsse, urteilt die New Yorker Presse. Inzwischen ist GE mit 113 Milliarden Dollar weniger wert als das Medienunternehmen Netflix, das Serien produziert und vermarktet.

GE in Mannheim ist vom Verkauf der Gasmotorensparte nicht betroffen. Allerdings laufen dort ebenso Gespräche über die Zukunft, denn der Konzern hat die Dampfturbinenfabrik mit 1000 Mitarbeitern geschlossen. 700 Beschäftige sind verblieben. Die Arbeitnehmerseite befürchtet, dass GE den Standort Mannheim früher oder später dicht macht. dpa/jung/tat

