GE streicht in Mannheim rund 180 Jobs

Mannheim.Beim Industriekonzern General Electric (GE) in Mannheim werden weitere rund 180 Jobs gestrichen. Betroffenen Mitarbeitern soll ermöglicht werden, in eine Transfergesellschaft zu wechseln oder, falls sie das entsprechende Alter haben, in Vorruhestand oder Altersteilzeit. Das teilten Unternehmen und IG Metall am Montagmittag mit. Am Standort verbleiben so noch rund 400 Beschäftigte hauptsächlich im Service. GE hatte vor rund anderthalb Jahren schon die Turbinenfabrik dichtgemacht; 1000 Jobs gingen verloren. Zwischenzeitlich kündigten nach Angaben der IG Metall zudem weitere Mitarbeiter von sich aus.

GE ist künftig im X-Bau in der Turbinenstraße untergebracht und hat dort einen Mietvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Das Areal wurde an den Eschborner Projektentwickler Aurelis verkauft.

Der Mannheimer IG-Metall-Chef Klaus Stein sprach von einem guten Verhandlungsergebnis, bedauerte aber gleichzeitig die Entwicklung des Standortes. „Es ist an Wehmut nicht zu überbieten, durch die leeren Werkshallen zu laufen“, sagte er.

Video Lokales Erneuter Stellenabbau bei GE in Mannheim Am Mannheimer Standort von General Electric werden erneut Arbeitsplätze abgebaut. 183 Stellen werden vom US-Konzern gestrichen. Die IG Metall erzielte nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit GE. (Quelle: RNF) Am Mannheimer Standort von General Electric werden erneut Arbeitsplätze abgebaut. 183 Stellen werden vom US-Konzern gestrichen. Die IG Metall erzielte nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit GE. (Quelle: RNF)

Die erste Transfergesellschaft soll bereits im Juni starten. Sie soll ehemalige GE-Mitarbeiter weiterqualifizieren.

GE begründete die Einschnitte erneut mit dem kriselnden Markt für konventionelle Kraftwerke in Europa. Der Standort Mannheim habe nun wieder eine Perspektie, in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein, erklärte Michael Mattes, Sprecher der Geschäftsführung von GE Power.