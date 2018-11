Gedrosseltes Tempo

Berlin/Frankfurt.Die Konjunktur in Deutschland verliert nach Einschätzung der „Wirtschaftsweisen“ im neunten Jahr des Aufschwungs an Tempo. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung senkte gestern seine Konjunkturprognose. In der Chemieindustrie hinterlassen Handelskonflikte und die Abschwächung der Weltwirtschaft Spuren. Manche Dax-Konzerne müssen sich laut einer Studie auf bescheidenere Ergebnisse in diesem Jahr einstellen.

Viele Herausforderungen

Die Ökonomen rechnen in ihrem Jahresgutachten an die Bundesregierung für 2018 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent und für 2019 mit einem Plus von 1,5 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Wirtschaft noch um 2,2 Prozent zugelegt. Gründe für das schwächere Wachstum seien ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Kapazitätsengpässe etwa wegen des Mangels an Fachkräften.

Die Wirtschaftsweisen sehen Herausforderungen vor allem in der Arbeitsmarkt-, Renten- und Steuerpolitik. Die Ökonomen forderten die Bundesregierung auf, den verschärften internationalen Steuerwettbewerb anzunehmen und den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen. Der Soli soll bisher für 90 Prozent der Zahler entfallen.

Die Bundesregierung und führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten bereits ihre Konjunkturprognosen gesenkt. Weltweit gibt es Risiken vor allem wegen Handelskonflikten, wie denen zwischen den USA und China sowie den USA und der EU. Ein geringeres globales Wachstum trifft auch die Exportnation Deutschland. Daneben herrscht Unsicherheit, weil Details zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU weiter unklar sind.

„Auf der internationalen Ebene ist dies vor allem die zunehmende Abkehr von der multilateralen globalen Wirtschaftsordnung, die bislang weltweit viel Wohlstand geschaffen hat. Deutschland hängt in besonderem Maße davon ab“, sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M. Schmidt. Das Risiko einer Eskalation von Handelskonflikten sei größer geworden.

„Unserer Einschätzung nach wird es weiterhin beim Aufschwung bleiben, aber mit vermindertem Wachstumstempo“, sagte Schmidt. Seiner Meinung nach dürfte die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft sein, auch weil die Autohersteller wegen Problemen bei der Umstellung auf den neuen Abgas-Prüfstandard (WLTP) ihre Produktion drosseln mussten. Eine „akute Gefahr einer Rezession“ sehen die „Wirtschaftsweisen“ aber nicht. Von einer Rezession ist die Rede, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge schrumpft.

Aussichten bleiben trüb

Auf ein schwaches drittes Quartal deuteten auch aktuelle Daten zur Industrieproduktion hin. Laut des Statistischen Bundesamtes wuchs die Gesamtherstellung im September zum Vormonat zwar um 0,2 Prozent. Im gesamten dritten Quartal ging die Industrieproduktion dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge aber um 0,9 Prozent gemessen am zweiten Jahresviertel zurück. Eine Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von Juli bis September veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Mittwoch. In der Summe steigerten die 16 Dax-Konzerne, die bis gestern Zahlen für das dritte Quartal vorlegten, Umsatz und Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), wie aus einer Analyse des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Allerdings mussten 9 Konzerne Gewinneinbußen hinnehmen.

Nach Einschätzung von EY-Experte Mathieu Meyer spricht wenig dafür, dass sich die Aussichten kurzfristig aufhellen – im Gegenteil: „Acht der 30 Dax-Konzerne haben in diesem Jahr bereits ihre Gewinnprognosen zum Teil mehrfach zurückgeschraubt. Die Unternehmen stellen sich also offenbar auf schwierigere Zeiten ein.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018