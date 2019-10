Die Kontrollbehörde für Recycling droht Abfallsündern mit Bußgeldern. © dpa

Berlin.Die Wiederverwertung von Verpackungen in Deutschland lässt aus Sicht der zuständigen Kontrollbehörde weiterhin zu wünschen übrig. „Die Systembeteiligung ist noch unbefriedigend“, sagte die Chefin der Zentralen Stelle Verpackungsregister, Gunda Rachut, der Zeitung „Welt am Sonntag“. Zwar gebe es einen Mengenanstieg bei wiederverwertetem Papier, Pappe und Karton, bei Leichtverpackungen und bei Glas. „Wir hatten aber mit etwas mehr gerechnet, insbesondere bei den Leichtverpackungen“, sagte Rachut.

Rachut hofft nun auf Nachmeldungen im Schlussquartal, zumal den Behörden die meisten Sünder bekannt seien. Bleiben die Nachmeldungen in den kommenden Wochen aus, sollen Bußgeldverfahren eingeleitet werden. „Unsere Geduld ist am Ende, wir werden die Zügel jetzt anziehen“, kündigte Rachut an. Die Zentrale Stelle organisiert das Verpackungsregister für Unternehmen, die Verpackungen in den Verkehr bringen. Rund 175 000 Firmen sind inzwischen im Register verzeichnet, dreimal so viele wie vor einem Jahr. dpa

