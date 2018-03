Gefährliche Spielzeuge aus dem Verkehr gezogen

Anzeige

Brüssel.Mehr als 2200 Mal holten die Verbraucherschutzbehörden im vergangenen Jahr gefährliche Produkte aus den Regalen. Vor allem bei Spielzeug entdeckten die Prüfer der EU-Mitgliedstaaten verbotene und riskante Substanzen. Gestern legte die Brüsseler Kommission eine beschämende Bilanz vor. Ein künstliches Tattoo, das bis zum Rand voller Nickel steckt, ein Rennrad, dessen vordere Gabel zu leicht bricht, ein Suzuki-Motorrad, bei dem die Kette reißt, wenn geschaltet wird – das sind nur drei Beispiele für Produkte, die die europäischen Verbraucherschutzbehörden in der ersten März-Woche aus dem Verkehr zogen.

2201 Mal schlugen die Fachleute der Mitgliedstaaten im Vorjahr Alarm – eine kleine Steigerung im Vergleich zu 2016, als 2044 Produkte betroffen waren. 354 Meldungen kamen alleine aus Deutschland. Und wieder betrafen 636 Warnungen (29 Prozent) Kinderspielzeug. Gefährliche Schwächen bei Fahrzeugen (20 Prozent), Textilien (12 Prozent) sowie elektronischen Geräten (6 Prozent) und Babyartikeln (5 Prozent) folgen.

Das sogenannte Rapex-System der EU (Rapid Exchange of Information System = Schnelles Austauschsystem für Informationen) sorgt dafür, dass die Auffälligkeiten, die in einem Land festgestellt wurden, schnellstmöglich in allen 31 angeschlossenen Staaten (EU plus Island, Liechtenstein und Norwegen) verfügbar sind. „Dieses System hilft uns, für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen und tödliche Unfälle auf unseren Straßen verhindern“, sagte Verbraucherschutzkommissare Vera Jourová gestern bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Brüssel. Dennoch funktioniert das Warnsystem noch nicht reibungslos.