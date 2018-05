„Gefahr der Sklaverei“

Anzeige

Berlin.Noch nie hatten so viele Menschen in Deutschland eine Beschäftigung wie heute. Gleichzeitig werden niedrige Löhne und atypische Jobs immer mehr zum Problem. Licht und Schatten dieser Arbeitswelt haben der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Hans-Böckler-Stiftung jetzt in einem „Atlas der Arbeit“ dokumentiert. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse der gestern veröffentlichten Untersuchung:

Erwerbsbeteiligung

In Deutschland arbeiten offiziell 75 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 Jahren. 2017 waren das rund 44 Millionen Personen. Davon gingen 32 Millionen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach – 20 Prozent mehr als in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Damit liegt Deutschland im oberen EU-Drittel.

Atypische Arbeit

Das Normalarbeitsverhältnis, also die unbefristete Vollzeitstelle, ist immer noch für fast zwei Drittel der arbeitenden Frauen und drei Viertel der beschäftigten Männer die Regel. Aber die Anteile gingen seit 1991 um zehn beziehungsweise sieben Prozent zurück.