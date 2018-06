Gefangen im Diesel-Skandal

Anzeige

Ingolstadt/Neckarsulm.Strahlende Gesichter beim Selfie vor dem neuen Auto und ein Mittagessen im Restaurant Nuvolari: Auf den ersten Blick ist alles wie immer im Neckarsulmer Audi-Forum. Aber nicht alles dreht sich um Lack, Leder und Pferdestärken in der guten Stube des Standorts. Die Dame hinter der Theke am Eingang bekommt hektische Anweisungen, was Journalisten auf keinen Fall zu Gesicht bekommen sollen. Da wird die Nervosität greifbar. Seit der Verhaftung des Vorstandsvorsitzenden Rupert Stadler am Vormittag gibt es bei Audi keine Gewissheiten mehr.

Oder doch? Im Kinosaal des Forums werden um die Mittagszeit die Führungskräfte des Standorts auf den neuesten Stand gebracht. Genau das ist es, was der Presse verborgen bleiben soll. Fast zeitgleich wendet sich die Staatsanwaltschaft München 2 an die Öffentlichkeit. „Der Haftbefehl stützt sich auf den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr“, teilt Staatsanwältin Karin Jung mit, als sie im Fall von „Herrn Prof. Rupert Stadler“ Vollzug meldet. Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung werden dem 55-Jährigen zur Last gelegt. Wollte sich Stadler nun mit anderen Beschuldigten im Dieselskandal absprechen und eine gemeinsame Version erarbeiten, um sich ein weiteres Mal herauszureden? Das will jedenfalls die „Bild“-Zeitung erfahren haben. Um das zu verhindern, wurde er gestern in Ingolstadt festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Steile Karriere Rupert Stadler gilt als ehrgeizig und bodenständig. Der 55 Jahre alte Manager wurde Anfang 2007 an die Spitze der VW-Tochter Audi berufen. Geboren wurde Stadler am 17. März 1963 im oberbayerischen Titting. Als Sohn eines Landwirts wuchs er in der Region nördlich von Ingolstadt auf. An der Fachhochschule Augsburg studierte er Betriebswirtschaft. Nach seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt arbeitete er zunächst beim Elektro- und Gesundheitskonzern Philips in Nürnberg. Im Jahr 1990 wechselte Stadler zu Audi. Auf Stationen im Controlling in Ingolstadt und drei Jahren als Kaufmännischer Geschäftsführer bei Volkswagen-Audi in Spanien folgte ab 1997 der Karrieresprung: die Leitung des Büros des damaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch. Mitglied des Audi-Vorstands wurde Stadler 2003. dpa

„Unschuldsvermutung gilt“

Am Wochenende hatte ein Audi-Sprecher der „Heilbronner Stimme“ noch versichert, dass nichts dran sei an den Berichten, dass die US-Behörden eine Anklage gegen Stadler vorbereiteten. Auch dass sich der Audi-Chef bei der CSU-Spitze über das Vorgehen von Verkehrsminister Andreas Scheuer beklagt habe, sei nicht richtig. Dass Stadler zum Beschuldigten erklärt worden sei, hatte man bei Audi auch mit dem bayerischen Wahlkampf erklärt und dem wachsenden Druck der Opposition. Schließlich sei die Staatsanwaltschaft ja weisungsgebunden.