Frankfurt.Mehrere Tausend Menschen haben am ersten Publikumswochenende der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt mehr Klimaschutz und eine rasche Verkehrswende gefordert. Rund 15 000 Demonstranten kamen nach Polizeiangaben am Samstag zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu einer Kundgebung direkt vor dem Messegelände. Am Sonntag sorgten mehrere hundert Aktivisten mit Blockadeaktionen für Aufsehen. Zur Blockade aufgerufen hatte das Bündnis „Sand im Getriebe“. Die Demonstranten setzten sich auf die Stufen vor dem Haupteingang und machten ihn bis zum Nachmittag unpassierbar. „Wir setzen damit ein deutliches Zeichen gegen das zerstörerische Verkehrssystem, für das die weltgrößte Automesse nach wie vor steht“, teilten die Organisatoren mit. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019