Gegenwind vom Großaktionär

Frankfurt.Die Lufthansa warnt eindringlich vor einer Ablehnung des staatlichen Rettungspakets auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni. Grund ist die massive Kritik des Großaktionärs und Unternehmers Heinz Hermann Thiele. Er hat auch für die Lufthansa völlig überraschend seinen Anteil an der Airline von zehn auf 15,52 Prozent aufgestockt und lässt in einem Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ offen, wie er abstimmen wird.

Anteil von 15,52 Prozent

Thiele könnte nach Angaben des Lufthansa-Vorstandes dafür sorgen, dass die für das Rettungspaket erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit der Aktionäre nicht erreicht wird. „Dies würde bedeuten, dass die Deutsche Lufthansa AG möglicherweise zeitnah zur Hauptversammlung ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen müsste, wenn es dann nicht unverzüglich zu einer anderen Lösung kommt“, heißt es.

Am Mittwochmittag teilte der 79-jährige Thiele der Lufthansa die Erhöhung eines Aktienanteils von bislang zehn auf 15,52 Prozent offiziell mit. Thieles Aktienpaket hat derzeit einen Wert von etwa 780 Millionen Euro. Anfang März hatte er die Schwelle von fünf Prozent überschritten.

Nach eigenen Angaben hat Thiele – sein Vermögen wird auf mehr als elf Milliarden Euro geschätzt, womit er zu den reichsten Deutschen zählt – die zusätzlichen Lufthansa-Aktien in den letzten Tagen und Wochen erworben. Gehalten werden sie von Thieles Münchner Investmentgesellschaft KB Holding, die mit gut 70 Prozent und 50 Prozent auch Großaktionär beim Bremsenhersteller Knorr-Bremse und beim Bahn-Zuliefer-Unternehmen Vossloh ist.

Entscheidend für die notwendige Zustimmungsquote auf der Hauptversammlung ist die Zahl der teilnehmenden Aktionäre. Lufthansa erwartet eine Quote von weniger als 50 Prozent und befürchtet, dass Thiele angesichts einer schwachen Präsenz den Rettungsplan sowie den Einstieg des Bundes verhindern könnte.

Aktuell, so Thiele, habe er sich noch nicht entschieden. Wirtschaftsprüfer und Anwälte bereiteten seine Entscheidung vor. Er werde aber „sicherlich nicht blockieren oder ausbremsen“. Die Aufstockung seines Anteils sei „kein Signal, auf der Hauptversammlung gegen irgendetwas zu stimmen“. Faktisch fordert Thiele aber Nachverhandlungen. Das allerdings erscheint angesichts der Kürze der Zeit höchst schwierig.

Bundesregierung und auch die EU-Kommission müssten dazu noch einmal eingeschaltet werden. Thiele kritisiert, dass keine Alternativen zum Einstieg des Staates und dem Rettungspaket aufgezeigt worden seien. Vor allem stößt er sich daran, dass der Bund die neuen Lufthansa-Aktien zum Nennwert von 2,56 Euro erhalten soll und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs von gut 10,50 Euro.

Auch Aktionärsschützer skeptisch

Altaktionäre können bei der anstehenden Kapitalerhöhung keine der neuen Aktien zeichnen. Damit sei der Bund Profiteur des Rettungspakets, sagt Thiele. Auch Aktionärsschützer sind vom Einstieg des Bundes nicht begeistert. So bezweifelt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, dass es zum Rettungspaket des Bundes wirklich keine Alternative gibt. Bei Lufthansa wundert man sich hinter vorgehaltener Hand jedoch, dass sich Thiele erst jetzt zu Wort meldet – drei Wochen nach der Einigung mit dem Bund.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020