Geheimnisse des Steve Jobs

Washington.Er lebte wochenlang von Früchten und Gemüse - und kam in dieser Zeit auf den Firmennamen Apple. Er experimentierte mit alternativen Behandlungsmethoden - und bedauerte zuletzt, nicht früher der modernen Medizin vertraut zu haben. Wenn heute in den USA die erste autorisierte Biografie über den kürzlich an Krebs verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs erscheint, wird der Schleier über große Teile

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1955 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011