Gehörig verzockt

Im Pokerspiel mit der Justiz hat Audi eine schwere Niederlage eingesteckt. Nicht nur sitzt der Chef in Untersuchungshaft, zugleich hat sich die Verteidigungsstrategie der Ingolstädter Hausjuristen in Luft aufgelöst, die bis zuletzt alle Verantwortung für den Skandal bei kleinen Ingenieuren abladen wollten – zuletzt Anfang Mai bei der Hauptversammlung.

Dass die Staatsanwaltschaft München jetzt den Vorstandsvorsitzenden persönlich in Untersuchungshaft nehmen ließ, zeigt deutlich, wie wenig Glauben die Ermittler dieser Theorie schenken. Jetzt rächt sich, dass der Autobauer immer an Rupert Stadler festhielt, obwohl von Beginn an hätte klar sein müssen, dass er die „Dieselthematik“, wie der Skandal intern beschönigend genannt wurde, nicht unbeschadet überstehen würde.

Eine wirklich schonungslose Aufarbeitung, wie sie immer wieder versprochen wurde, konnte aber schon deswegen nicht stattfinden, weil sie den Chef eben mitbelastet hätte. Und immer, wenn neue Details nach außen drangen, musste Audi vor allem darauf achten, dass Stadler nichts davon gewusst haben konnte. Ein unbeteiligter Nachfolger hätte da mit ganz anderem Eifer vorgehen können. Dass das nötig gewesen wäre, ist spätestens klar, seit die ersten manipulierten Dieselmotoren gefunden wurden, die nach der aktuellen Euro-6-Norm zugelassen waren. Bei VW sind im Gegensatz zu Audi keine neuen Diesel-Vorwürfe mehr ans Licht gekommen.