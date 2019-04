Geldhäuser blasen Fusionsgespräche ab

Frankfurt.Die geplante Fusion der beiden größten deutschen Banken ist geplatzt. Rund sechs Wochen nach der offiziellen Aufnahme der Verhandlungen teilten Deutsche Bank und Commerzbank gestern mit, dass die Gespräche „nach gründlicher Prüfung“ nicht fortgesetzt würden. Ein Zusammenschluss würde „keinen ausreichenden Mehrwert“ bieten.

Interesse aus dem Ausland

Nach den Worten von Deutsche- Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke war es „sinnvoll“, eine „innerdeutsche Konsolidierung zu prüfen“. Allerdings wären die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die mit einer solch großen Integration einhergehen würden, nach Ansicht der Banker zu hoch.

Die Deutsche Bank betont, man werde weiterhin „alle Alternativen“ prüfen, um langfristig die Profitabilität und die Renditen der Aktionäre zu steigern. Erst gestern war durchgesickert, dass die Deutsche Bank eine Fusion ihrer Fondstochter DWS mit der Fondssparte der Schweizer Großbank UBS prüft. Dadurch entstünde einer der weltgrößten Fonds-anbieter und Vermögensverwalter.

„Die Commerzbank bleibt bei ihrer Strategie“, sagt Vorstandschef Zielke. Das Institut zielt seit Jahren auf den Ausbau des Privat- und vor allem des Mittelstandsgeschäfts in Deutschland. Allerdings hat die Commerzbank auch Interesse im Ausland geweckt. An ihr sollen unter anderem die italienische Unicredit mit ihrem deutschen Ableger, der HypoVereinsbank, und die niederländische ING – im deutschen Privat- und mittlerweile auch im Firmenkundengeschäft mit der DiBa sehr erfolgreich – Interesse haben.

Deutsche-Bank-Chef Sewing begründete das Aus der Fusionsgespräche in einer Nachricht an die Beschäftigten auch mit dem überraschend guten Ergebnis im ersten Quartal, das das Geldhaus einen Tag vor der geplanten Veröffentlichung bekanntgab. Danach hat die Deutsche Bank in den ersten drei Monaten einen Nettogewinn in Höhe von 200 Millionen Euro verbucht, ein Plus von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von nur 55 Millionen Euro gerechnet.

Expertin begrüßt Entscheidung

„Die Nachteile einer Fusion hätten vor allem in Bezug auf die Arbeitsplätze überwogen“, kommentierte Verdi-Chef Frank Bsirske gestern. Auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) begrüßt Ökonomin Franziska Bremus das Ende der Gespräche. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht hätte die Schaffung eines nationalen Bankenchampions Risiken gebracht. „Denn wenn zwei heimische Banken zu einer komplexen nationalen Großbank fusionieren, wird die Verbindung zwischen Banken und Staat enger.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte gestern, die deutsche Industrie brauche konkurrenzfähige Kreditinstitute, die sie in alle Welt begleiten könnten. Zugleich zeigte er Verständnis für das Scheitern der Gespräche zwischen den Banken.

