Gelita nimmt Prognose zurück

Eberbach.Eigentlich wollte Franz-Josef Konert (Bild) in seinem letzten Jahr als Gelita-Chef noch einmal einen neuen Rekord aufstellen. Zehn Prozent Wachstum hatte sich der Gelatinehersteller mit Sitz in Eberbach für 2020 als Messlatte gesetzt, dann kam Corona. „Inzwischen halte ich es für ausgeschlossen, dass wir unser Jahresziel erreichen“, sagt Konert, der spätestens zum Jahresende in Ruhestand geht. Eine neue Prognose lasse sich mit Blick auf die Unwägbarkeiten durch die Pandemie nicht seriös aufstellen.

Bisher trifft die Krise das Unternehmen vergleichsweise glimpflich. Man könne noch an allen Standorten produzieren, wenn auch nicht unter Volllast. „Zum einen haben wir unsere Schichten ausgedünnt, um das Ansteckungsrisiko für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Zum anderen gibt es teils Engpässe bei Verpackungen oder Chemikalien, weil die Lieferketten gestört sind“, sagt Konert. Die Nachfrage sei aber stabil. „Das Unternehmen ist gesund, wir werden gut durch diese Krise kommen.“

Um Beschäftigte zu schützen, die wegen Vorerkrankungen besonders gefährdet sind durch das Coronavirus, habe man mit dem Betriebsrat Lösungen vereinbart, die es den Betroffenen ermöglichten, vorerst zu Hause zu bleiben und dennoch ihr Gehalt zu bekommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Rekordwerte. Besonders stark wuchs das Geschäft mit Kollagenpeptiden. Sie entstehen als Zwischenprodukt bei der Gelatineherstellung und dienen als Grundlage für Nahrungsergänzungsmittel oder Anti-Falten-Cremes. Gelatine wiederum produziert das Unternehmen nicht nur für den Lebensmittelbereich, sondern auch für die Pharmaindustrie, wo sie für Kapseln verwendet wird.

Um Wachstum zu sichern, spielen Innovationen für Gelita eine große Rolle: Zehn Prozent des Umsatzes sollen jedes Jahr von Produkten kommen, die nicht älter als vier Jahre alt sind. Vergangenes Jahr ging das Unternehmen zum Beispiel mit einem veganen Geliermittel in Blattform an den Markt. Dafür wurde am Standort Eberbach eine neue Produktionsanlage errichtet. Zudem ist Gelita nach eigenen Angaben bei einem Biotechnologie-Start-up in den USA eingestiegen. Es verfüge über eine Technologie, mit der nicht-tierische Kollagenpeptide hergestellt werden könnten. Gelita will hier in absehbarer Zeit mit einem neuen Schönheitsprodukt an den Markt gehen.

Interesse an Start-ups

Um sich die Innovationskraft auch von anderen Start-ups zunutze zu machen, hat das Unternehmen ein Team mit 14 Mitarbeitern gegründet, das weltweit beobachtet, welche Start-ups für Gelita interessant sein könnten. „Da sind dann verschiedene Kooperationen denkbar – von einer Partnerschaft bis hin zu einer Beteiligung“, sagt Konert.

Wenig Neues gibt es unterdessen in den Prozessen um den seit Jahren andauernden Streit unter Familienaktionären. Zwei Verfahren dazu sind derzeit beim Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig. Wann es dort zu Entscheidungen kommen wird, ist offen. (BILD: gelita)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020