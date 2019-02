„Gemächliche Reisegeschwindigkeit“

Wiesbaden.Bremsspuren statt Rückenwind: Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung in die kommenden Monate. Im vierten Quartal 2018 stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwa auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistische Bundesamt gestern anhand vorläufiger Daten mitteilte. Das dämpft die Aussichten für das laufende Jahr. Ursprünglich war die Wiesbadener Behörde von einem leichten Plus ausgegangen, nachdem die Wirtschaftsleistung im dritten Vierteljahr sogar geschrumpft war.

Probleme bei Autoherstellern

Das Wachstum im Gesamtjahr 2018 fiel mit 1,4 Prozent etwas schwächer aus als zunächst berechnet. Im Januar waren die Statistiker noch von einem Anstieg des BIP von 1,5 Prozent ausgegangen. Insgesamt war 2018 das neunte Wachstumsjahr in Folge. Das BIP misst den Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft.

Vor allem internationale Handelskonflikte bremsten die deutsche Wirtschaft. Hinzu kamen im zweiten Halbjahr Probleme der Autoindustrie bei der Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP sowie Niedrigwasser wegen der Sommerhitze, das den Transport etlicher Güter behinderte.

Angesichts der schwachen Entwicklung Ende 2018 haben sich die Aussichten für das laufende Jahr weiter eingetrübt. Mit einem Absturz der deutschen Konjunktur rechnen Ökonomen aber nicht. Dagegen spreche die Binnennachfrage, „die bis zuletzt – anders als in zurückliegenden Konjunkturabschwüngen – robust geblieben ist“, argumentierte Commerzbank-Chevolkswirt Jörg Krämer.

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt Deutschland der ING, verwies unter anderem auf die gut gefüllten Auftragsbücher der Unternehmen. Das sichert die Produktion über einen längeren Zeitraum und damit die Arbeitsplätze der Beschäftigten. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, geht davon aus, dass sich ein Teil der negativen Einflüsse in diesem Jahr wieder auflösen wird, „aber die Reisegeschwindigkeit der deutschen Konjunktur dürfte gemächlich bleiben“.

Die deutsche Wirtschaft schrammte Ende 2018 an einer leichten Rezession vorbei. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer „technischen Rezession“. Es handelt sich in diesem Fall aber nur um eine sehr milde Variante. Anders sieht es aus, wenn die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr schrumpft.

In Europa zählte die langjährige Wachstumslokomotive Deutschland zu den Schlusslichtern. Nur Italien schnitt nach vorläufigen Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,2 Prozent zum Jahresende schlechter ab.

