Rhein-Neckar.Welches Geschäft in meiner Nachbarschaft hat noch geöffnet, welches Restaurant liefert mein Lieblingsgericht und wo bekomme ich noch Blumen? Das gewohnte Leben ist momentan aus den Fugen. Während der Alltag in Deutschland durch die Corona-Pandemie weitgehend zum Stillstand kommt, rückt die Gemeinschaft – natürlich nur sprichwörtlich – enger zusammen. Mit dem neuen Angebot „Gemeinsam stark!“ unterstützen die Zeitungen der Mediengruppe Dr. Haas – „Mannheimer Morgen“, „Südhessen Morgen“, „Bergsträßer Anzeiger“, „Schwetzinger Zeitung“ und „Fränkische Nachrichten“ – lokale Unternehmen und knüpfen Kontakte zwischen Hilfesuchenden und Helfern.

Der Krise trotzen

Vom Handwerker über Modeboutiquen bis hin zum Museum: In unserem neuen Portal finden Sie Angebote von lokalen Unternehmen in Ihrer Nähe. Sie können die Ergebnisse nach Kategorien sowie der Entfernung zu Ihrem Wohnort filtern und sehen dann, wo Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.

Sind Sie Inhaber eines lokalen Unternehmens, das beispielsweise einen Lieferservice anbietet oder einen Online-Shop eingerichtet hat? Als Unterstützung für die Geschäftswelt der Region bietet Ihnen die neue Plattform die Möglichkeit, eine kostenlose Ankündigung zu schreiben, online zu veröffentlichen und Ihre Kontaktdaten zu teilen.

Mehr zu „Gemeinsam stark!“ lesen Sie in der Montag-Ausgabe dieser Zeitung. red

Info: morgenweb.de/ gemeinsamstark

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020