Gendern – „ein Zeichen der Wertschätzung“

Der Gender-Stern hat es gerade erst in den neuen Duden geschafft. Immer mehr öffentliche Institutionen achten darauf, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch ihre Kunden und Kundinnen nicht ausschließlich mit der grammatisch männlichen Form – dem sogenannten generischen Maskulin – anzusprechen. Doch wie halten es die Unternehmen der Region mit dem Gendern – also der Berücksichtigung von anderen Formen als der männlichen? Wir haben uns umgehört. Von Madeleine Bierlein und Joana Rettig

Für die Biosupermarkt-Kette Alnatura in Darmstadt ist geschlechtergerechte Sprache nach eigenen Angaben „schon seit langem ein wichtiges Thema, da dies aus unserer Sicht ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden und unseren Mitarbeitenden ist“. In der internen Kommunikation würden die Formulierungen „Mitarbeitende“ sowie „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ verwendet, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Derzeit gebe es eine Diskussion, „ob bzw. wann wir den Gender-Stern in unser internes ,Sprach-Handbuch’ übernehmen“.

Der Industriekonzern ABB hingegen betont, dass Werte, die das Unternehmen „auszeichnen und im alltäglichen Miteinander gelebt werden, viel wichtiger als eine gendergerechte Sprache“ seien. Aus diesem Grund habe ABB Deutschland auch die Charta der Vielfalt, eine Selbstverpflichtung zur Förderung der Vielfalt in Unternehmen, unterzeichnet und plant, den Anteil von Frauen im Unternehmen zu steigern. Offizielle Sprachregelungen oder -empfehlungen gibt es bei der ABB nicht. In der internen Ansprache habe es sich aber durchgesetzt, von „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ zu sprechen, teilte ein Sprecher mit. „In der Kommunikation nach außen, also beispielsweise in Pressemitteilungen oder in Texten auf unserer Internetseite, nutzen wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form“, so der Sprecher.

Auch beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP wird übers Gendern diskutiert. „Natürlich haben wir uns damit beschäftigt, wie wir das Thema gendergerechte Sprache im Unternehmen behandeln und umsetzen möchten“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Eine Vorgabe aber gibt es bislang nicht. Je nach Kontext benutzt MLP sowohl „eine differenzierte Ansprache unterschiedlicher Geschlechter als auch das generische Maskulinum“.

Ganz konkret erfolgt in Rundmails von MLP – „wenn Mitarbeiter oder Berater persönlich angesprochen werden“ – eine gendergerechte Ansprache wie „Liebe MLPlerinnen und MLPler“. In Texten, die der reinen Information dienen, also auch in Informationsbroschüren für Kunden, wird aber in der Regel „im Sinne der Lesbarkeit“ das generische Maskulinum verwendet, also von Mitarbeitern, Beratern und Kunden gesprochen. Zusätzlich findet sich schriftlich der Hinweis, dass dies lediglich dem Zweck der besseren Lesbarkeit dient und selbstverständlich stets alle Geschlechter angesprochen werden, erläutert die Sprecherin. „Formulierungen mit dem Gender-Stern oder MLPler/innen nutzen wir nicht.“

„Männer und Frauen fühlen sich, je nach Wortwahl eines Texts, auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen und einbezogen – oder eben auch nicht“, heißt es vonseiten des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF. In der Ansprache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie im Kontakt mit Geschäftspartnerinnen und -partnern wende man eine „Vielfalt“ an. Eine verbindliche Vorgabe gebe es allerdings nicht. Es werde empfohlen, in Texten jeglicher Art geschlechtergerechte Sprache zu nutzen. „In neutralen Texten kann sowohl die geschlechtsneutrale Form gewählt werden, aber auch – wenn sinnvoll – beide Geschlechterformen oder im Sinne der Lesbarkeit von Texten das generische Maskulinum verwendet werden“, schreibt eine Sprecherin. Wegen der Lesbarkeit nutze man das Gendersternchen oder ähnliche Zeichenvarianten nicht.

Bei der Mannheimer MVV Energie gibt es nach Angaben eines Sprechers eine einheitliche Empfehlung, immer beide Geschlechter anzusprechen. Das gilt sowohl intern – „also in Mitarbeiterinformationen, unserer Mitarbeiterzeitschrift oder im Intranet (...) als auch im Kundenkontakt, wo wir unsere ,Kundinnen und Kunden’ ansprechen“.

„Aus Gründen der besseren Lesbarkeit sprechen wir in Publikationen der Freudenberg Gruppe von Mitarbeitern“, heißt es vom Weinheimer Mischkonzern Freudenberg. Dies schließe Mitarbeiterinnen mit ein, betonte eine Sprecherin.

Auch der Pharmakonzern Roche beschäftigt sich mit dem Thema Gendern. Es spiele eine wichtige Rolle, schreibt ein Sprecher auf Anfrage. „Mit unserer Mission ,Gender Balance’ verfolgen wir im Unternehmen das Ziel, eine lückenlose Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Bereichen des Unternehmens zu schaffen, was letztlich zu einem Gleichgewicht der Geschlechter führt.“ Der Anteil von Frauen und Männern in der Belegschaft sei fast identisch. „Und auf diese Vielfalt sind wir stolz. Denn je vielfältiger die Perspektiven und Ideen, desto innovativer das Ergebnis und letztlich die Lösungen für unsere Patienten und Patientinnen.“ Man habe sich bei der Ansprache auf die neutrale Form „Mitarbeitende“ geeinigt. „Im Kundenkontakt setzt Roche auf die direkte Anrede und bei einer allgemeinen Ansprache auf die Ansprache Kundinnen und Kunden.“

Bilfinger sieht es so: „Wir empfehlen, nach Möglichkeit immer alle Geschlechter anzusprechen. Sofern aus Gründen der Lesbarkeit darauf verzichtet wird, weisen wir entsprechend darauf hin.“ Grundsätzlich habe sich Bilfinger verpflichtet, niemanden aufgrund von etwa der Herkunft, des Geschlechts oder der Religion zu diskriminieren. „Inwieweit andere Möglichkeiten wie etwa der Gender-Stern künftig in unserer Kommunikation eingesetzt werden können, überprüfen wir derzeit“, heißt es bei Bilfinger.

Bei SAP achte man sowohl bei der internen als auch bei der externen Kommunikation auf eine geschlechtergerechte Sprache. Die allgemeine Regelung bei dem Walldorfer Software-Riesen sei, von Mitarbeitenden zu sprechen. Auch spreche man Kolleginnen und Kollegen an. „In Deutschland arbeitet unser Diversity and Inclusion Office der Personalabteilung derzeit an einem Leitfaden, der eine Orientierung geben soll, welche Alternativen zur Verfügung stehen“, schreibt zudem ein Sprecher. In Texten der internen Kommunikation gebe es keine feste Regelung. „Jedoch haben wir zum Beispiel bei der Kommunikation zur Corona App explizit auf eine geschlechtergerechte Kommunikation geachtet. Hier arbeiten die Bereiche übergreifend zusammen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020