Genf ist für Hotelgäste teuerstes Pflaster in Europa

Frankfurt.Die Hotelbranche in Europa hat im vergangenen Jahr von der gestiegenen Reiselust internationaler Gäste profitiert. Die Preisunterschiede für Übernachtungen sind jedoch groß. Genf ist für Hotelgäste einer Studie zufolge ein besonders teures Pflaster. Die Schweizer Stadt, in der viele internationale Organisationen ihren Sitz haben, führte auch im vergangenen Jahr das Ranking von zwölf europäischen Metropolen an – mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 242,90 Euro pro Nacht, wie aus einer gestern veröffentlichten Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens PwC hervorgeht. Auf Platz zwei kam Paris (231,30 Euro), gefolgt von Zürich (203,90 Euro). Die Bankenstadt Frankfurt belegt mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 122,10 Euro Rang acht, Berlin mit 95,70 Euro Platz zehn. dpa