Gentechnik bleibt Gentechnik

Der Europäische Gerichtshof hat neue Verfahren wie die Gen-Schere also nicht verboten?

Nein. Es hat lediglich festgestellt, dass die Eingriffe in das Erbgut von Organismen rechtlich gleich zu bewerten sind und dass es „gemeinsame Gefahren“ gibt.

Welche Gefahren genau sind damit gemeint?

Es geht vor allem darum, dass GVO nicht einfach freigesetzt oder im Supermarkt als Bestandteile von Lebensmitteln verkauft werden dürfen. Bei den neuen Pflanzen, die mit Hilfe der Mutagenese verändert wurden, kommt ein weiteres Risiko hinzu. Da die gezielten Eingriffe in die Genstruktur nicht mehr nachweisbar sind, können solche „Risiko-Organismen“ später nicht mehr erkannt oder lokalisiert werden. Am Ende wäre es sogar möglich, dass sie die natürliche Flora durchsetzen, weil sie widerstandsfähiger sind.

Das Erbgut von Pflanzen und Tieren lässt sich auch durch Züchtungen verändern. Gilt das Verbot auch dafür?

Nein, auch dabei gibt es Risiken, diese seien jedoch nicht so hoch und unkontrollierbar wie bei den Eingriffen in die Genstruktur, urteilte das Gericht.

Was heißt das für mich als Verbraucher?

Das Urteil schafft zweifellos Sicherheit, weil der Verbraucher nun weiß, dass grundsätzlich jeder Eingriff in die DNA von Organismen aufgedeckt werden muss. Und dass jedes Lebensmittel, in dem solche Produkte verwendet wurden, einen deutlichen Hinweis zu tragen hat. In der Bundesrepublik sind allerdings ohnehin nur sehr wenige Produkte mit GVO erhältlich.

Wie fallen die Reaktionen auf das Urteil aus?

Für die Gegner der Gentechnik wie Greenpeace bedeutet das Urteil einen klaren Sieg. Die Organisation forderte die EU-Kommission und das Europäische Parlament auf, nun sicherzustellen, dass ausnahmslos alle GVO den geltenden Sicherheitsbestimmungen unterworfen werden. Der Koalitionspartner SPD forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf, ein Gesetz vorzulegen, das den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland grundsätzlich untersagt.

Dagegen kritisierte Bauern-Präsident Joachim Rukwied, das Urteil verbaue die Möglichkeiten, mit Hilfe von Pflanzenzüchtung auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren. „Die derzeitige Dürre zeigt uns exemplarisch, dass wir zukünftig beispielsweise trockenheitstolerantere Sorten brauchen“, sagte Rukwied. Der Verband der Chemischen Industrie nannte das Urteil „rückwärtsgewandt“ und „fortschrittsfeindlich“. Es schade der Innovationsfähigkeit des Biotech-Standorts EU erheblich. (mit dpa)

