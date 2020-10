Lebensmittelketten sehen generell „kein verändertes Einkaufsverhalten“. © dpa

Berlin.Auch wenn die Corona-Zahlen derzeit bundesweit kräftig steigen, gibt es bislang noch keine „zweite Welle“ von Hamsterkäufen. Allerdings werden hier und da offenbar die ersten Verbraucher nervös. Das ergab am Montag eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Handelsketten. Knapp jeder zehnte Verbraucher will sich laut einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken.

Erste Berichte in den sozialen Medien über leergekaufte Regale in einzelnen Geschäften hatten in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels gab jedoch am Montag Entwarnung. „Wir beobachten derzeit keine flächendeckende Veränderung des Einkaufsverhaltens der Kunden“, betonte ein Sprecher des Verbandes. Die Nachfrage in den Lebensmittelgeschäften gehe aktuell nicht über die Bevorratung des normalen Bedarfs hinaus.

Die Discounter Aldi Süd und Kaufland betonten, es gebe keinen Grund für Hamsterkäufe. Die Warenversorgung sei sichergestellt. „Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da“, hieß es bei Kaufland. dpa

