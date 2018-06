Geplanter Ausbau von Flughafen Heathrow

Anzeige

London (dpa) - Umweltschützer und andere Gegner der geplanten Erweiterung des Londoner Flughafens Heathrow wollen vor Gericht ziehen.

Das kündigte die Umweltschutzorganisation Greenpeace an, nachdem das britische Parlament am Montagabend mit großer Mehrheit für den Ausbau gestimmt hatte. Greenpeace wolle sich an einer Klage mehrerer Londoner Stadtbezirke und des Bürgermeisters Sadiq Khan beteiligen, hieß es in der Mitteilung im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Pläne sehen eine dritte Startbahn für den größten Airport Europas vor und dürften Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verursachen. Der Abstimmung ging eine hitzige Debatte voraus, in der sich auch etliche Mitglieder der konservativen Regierungsfraktion gegen die Pläne des Kabinetts stellten. Letztlich stimmten 415 Parlamentarier für den Ausbau und 119 dagegen.