Gerechtigkeit – Politik am Zug

Recht hat sie. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) beschwert sich darüber, dass es im Südwesten noch immer zu wenig schnelles mobiles Internet gibt – und fordert ein Umdenken. Telefónica und Telekom haben ihre Versprechen nicht eingehalten. Das geht zulasten der Haushalte. Die Ministerin richtet ihren Ärger aber nicht an die Unternehmen. Sie will Taten sehen – und zwar vom Bund. Und sie ist mit ihrem Wunsch nach einer sogenannten Negativ-Auktion nicht allein.

Schon 2019 trafen sich die Landeswirtschaftsminister und überlegten sich Methoden für Mobilfunk-Auktionen. Damals hatte das Bundeswirtschaftsministerium zugesichert, über neue Vergabeverfahren nachzudenken. Quasi negative Preise bei Auktionen einzuführen, war eine dieser Ideen. Anbieter sollen sagen, wie viel Geld sie für einen Ausbau in unrentablen Gebieten benötigen. Das Geld kommt dann vom Bund oder dem Land. Und später wird es wieder verrechnet. Denn eins ist klar: Mobilfunkanbieter sind Wirtschaftsunternehmen. Natürlich investieren sie lieber dort, wo es sich für sie lohnt. Was will man anderes erwarten?

Für soziale Gerechtigkeit – und das ist heute nun mal auch der Zugang zu schnellem Internet – ist die Politik zuständig. Wenn sich Unternehmen nicht an Abmachungen halten, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens: Ignoranz. Das wird niemandem nutzen, außer den Unternehmen. Zweitens: Sanktionen. Die schaden den Anbietern und das Internet wird auch nicht schneller. Drittens: Nach vorn gerichtete Lösungen finden. Eine neue Vergabe-Praxis der Frequenzen – ob Negativ-Auktion oder etwas ganz anderes – ist unausweichlich. Das gilt übrigens auch für Hessen und Rheinland-Pfalz. Die bilden mit dem Südwesten das Schlusslicht im Bundesvergleich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020