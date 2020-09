Gerhard Weber begründete das Modeimperium Gerry Weber. © dpa

Halle/Westfalen.Der Gründer des Modeherstellers Gerry Weber, Gerhard Weber, ist tot. Er sei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen mit. Weber, der das Modeimperium aus der westfälischen Provinz 1973 mit seinem Partner Udo Hardieck gegründet hatte, war seit dem vergangenen Jahr nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt. Weber hatte über Jahrzehnte den Stil der Mode des Unternehmens geprägt.

Der Unternehmer hatte bereits 2014 das operative Geschäft an seinen Sohn Ralf übergeben und sich in den Ruhestand zurückgezogen. Als Aufsichtsrat war er aber noch bis Oktober 2018 eng verbunden mit dem Anbieter von Damenoberbekleidung mit Sitz in Halle. In Spitzenzeiten kratzte Gerry Weber beim Umsatz an der Grenze von einer Milliarde Euro. 2019 aber verlor der Gründer nach der Insolvenz des Unternehmens jeden Einfluss. Bekanntgeworden war Weber auch durch das nach dem Unternehmen benannten Tennisturnier in Halle. dpa

