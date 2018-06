Gericht: Land muss Verbote zusichern

Anzeige

Unterdessen macht das Land Baden-Württemberg beim Bund Druck wegen des Themas Nachrüstungen. Der Bund müsse die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass nachgerüstete Diesel offiziell eine Anerkennung und Bescheinigung bekämen. Gestern gab es deshalb ein Gespräch des Verkehrsministeriums mit Technikvorständen und Entwicklungschefs der großen Autohersteller und mit Verbandsvertretern. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte, dabei habe sich erneut gezeigt, dass die internationalen Autoimporteure weder bei Software- noch bei Hardware-Nachrüstungen mitmachten wollten. Dies habe der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller erklärt.

Ganze Zonen werden gesperrt

Auch die deutschen Autohersteller seien weiter sehr zurückhaltend hinsichtlich Hardware-Nachrüstungen, sagte der Sprecher. Nach dem Leipziger Urteil war Ende Mai das bundesweit erste Diesel-Fahrverbot in Hamburg in Kraft getreten. Dort handelt es sich aber nur um einzelne Straßenzüge, während in Stuttgart geplant ist, ganze Zonen für alte Diesel-Autos zu sperren. dpa

