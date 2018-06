Gericht lehnt Eilantrag gegen Bau von Nord Stream 2 ab

Anzeige

Greifswald (dpa) - Der Pipelinebauer Nord Stream 2 kann die umstrittene Ostseepipeline in deutschen Gewässern vorerst weiterbauen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald habe einen Eilantrag des Umweltverbands Nabu abgelehnt, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Entscheidung sei unanfechtbar.

Mit dem Eilantrag wollte der Nabu einen Baustopp erzwingen. Entschieden werden soll nun im Hauptverfahren. Wann dieses Verfahren angesetzt wird, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Nord Stream 2 begann am 15. Mai mit den Baggerarbeiten im Greifswalder Bodden - hatte sie aber am Sonntag aufgrund von Schmierfett-Funden an mehreren Stränden zwischenzeitlich eingestellt.