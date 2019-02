Gericht: Technik schwer durchschaubar

Das Oberlandesgericht (OLG) in München hat vor zwei Wochen den „Dash Button“ untersagt, weil er zu intransparenten Bestellungen führe (Az.: 29 U 1091/18). Informationen zu Inhalt, Preis und der Hinweis auf eine zahlungspflichtige Bestellung fehlten. Unternehmen sind jedoch gesetzlich verpflichtet, unter anderem den Preis in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung zu stellen. Außerdem müssen beim online Bestellen die Wörter „zahlungspflichtig bestellen“ gut lesbar sein.

Das Gericht ließ keine Revision zu, Amazon kündigte jedoch an, gegen diesen Beschluss Widerspruch einzulegen. Das Unternehmen ist der Meinung, das Urteil sei innovationsfeindlich – der „Dash Button“ stehe im Einklang mit der deutschen Gesetzgebung. Die Entscheidung des OLG ist noch nicht rechtskräftig, deshalb könnten Kunden die Knöpfe noch nutzen, teilte ein Amazon-Sprecher mit. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie zog zunächst vor das Landgericht in München. Schon dort verurteilten die Richter Amazon zur Unterlassung. Das Unternehmen ging in Berufung, und der Prozess landete vor dem OLG. ham/dpa

