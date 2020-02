Gericht: Tesla darf weiter Bäume roden

Berlin/Grünheide.Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin weiter Bäume roden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies die Eilanträge zweier Umweltverbände gegen die vorzeitige Zulassung des Rodens in zweiter Instanz zurück (OVG 11 S 8.20). Damit gibt es grünes Licht für Tesla, noch vor dem Beginn der Vegetationsperiode Bäume auf einem Teil des Geländes zu fällen – es geht zunächst um rund 90 Hektar. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das OVG hatte vergangene Woche zunächst die Rodung gestoppt, nahm dies aber nun zurück und erklärte, die gesetzlichen Voraussetzungen seien gegeben. Tesla will in Grünheide ab 2021 rund 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen. Das Unternehmen kündigte Ausgleichspflanzungen an. dpa (Bild: dpa)

