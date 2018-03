Gericht weist Harders Revision zurück

Anzeige

Insgesamt mehr als neun Monate und unzählige Verhandlungstage hatte sich der Korruptionsprozess am Frankfurter Landgericht 2015 hingezogen. Es ging um Schmiergeldzahlungen beim Ausbau des Frankfurter Flughafens in den Jahren 2006 und 2007.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass eine Gruppe von Geschäftsleuten einen Fraport-Angestellten bestochen hatte, um an Erbbau-Grundstücke in der heutigen Cargo City Süd zu kommen. Allerdings geriet die Gruppe in Streit, so dass die Zahlungen öffentlich wurden. Der beschuldigte Fraport-Mitarbeiter war noch vor dem Prozess bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Angeklagter verlor die Nerven

Goldman ist in Frankfurt vor allem für kulturnahe Immobilien-Investments bekannt. Dem Urteil zufolge muss er auch rund 14,4 Millionen Euro zu Unrecht erzielten Gewinn zurückzahlen. Das Gericht sah Goldmans Mittäterschaft durch Zeugenaussagen sowie durch einige E-Mails als bewiesen an.

„Die Beweislage ist aus unserer Sicht erdrückend“, hatte der Vorsitzende Richter Christopher Erhard gesagt. „Das kann kein Gericht anders entscheiden.“ Goldman reagierte empört: „Sie verstehen nichts davon. Ich kann mir Ihre Scheiße nicht mehr anhören“, rief er dem Richter zu. (mit dpa)

