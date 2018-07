Geringe Schäden

Anzeige

Hurrikan Katrina teuerster Sturm

Das ist aber kein Indikator, dass dies bis zum Jahresende so bleibt. „Es ist typisch, dass die Schäden in der ersten Jahreshälfte geringer ausfallen, da die schweren tropischen Stürme wetterbedingt erst in der zweiten Jahreshälfte auftreten“, sagte Rauch. „Hurrikans und andere tropische Stürme bilden sich erst, wenn die Wassertemperatur 26 bis 27 Grad erreicht.“ Teuerster Sturm der Geschichte weltweit war laut Munich Re bislang der Hurrikan Katrina im Jahr 2005, der einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von 125 Milliarden Dollar verursachte. dpa

