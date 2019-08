Geringqualifizierte oft Niedriglöhner

Gütersloh.In Deutschland arbeiten Beschäftigte mit geringen Qualifikationen deutlich häufiger im Niedriglohnsektor als in anderen europäischen Staaten. Während in Deutschland jeder zweite Geringqualifizierte einen Job mit niedrigem Lohn habe, sei es in Großbritannien nur jeder Dritte, heißt es in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung. Noch niedriger sei der Anteil der Niedriglöhner an den Geringqualifizierten in Frankreich mit 18 Prozent und in Schweden mit nur 5 Prozent.

Die Studie führt den hohen Anteil der Niedriglöhner in Deutschland unter anderem auf eine starke Zunahme von Zeitarbeit und befristeten Jobs sowie geringfügiger Beschäftigung zurück. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019