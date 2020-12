Gerry Weber mit Gewinn

Halle/Westfalen.Nach einem harten Sparkurs samt Filialschließungen ist der Modekonzern Gerry Weber wieder ganz knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im dritten Quartal 2020 sei ein Konzernergebnis von zwei Millionen Euro erzielt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Halle (Westfalen) mit. Vor einem Jahr schlug noch ein Verlust von 112 Millionen Euro zu Buche. Allerdings sind die Zahlen schwer vergleichbar: 2019 war ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden, welches am Jahresende abgeschlossen werden konnte. Die Zahl der Läden wurde durch die Insolvenz deutlich reduziert, die Mitarbeiterzahl schrumpfte ebenfalls – von 5063 im vergangenen Jahr auf 2562 in diesem Jahr.

Online-Erlöse ziehen an

Am Montag legte das Unternehmen auch Zahlen für die ersten neun Monate vor, denen zufolge in diesem Zeitraum 227,1 Millionen Euro erlöst wurden. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 367,5 Millionen Euro. Neben der stark reduzierten Verkaufsfläche ist die Corona-Pandemie ein Grund für die Umsatzeinbußen. Die ersten drei Quartale 2020 zusammen musste Gerry Weber noch einen Verlust von 32,2 Millionen Euro hinnehmen, was mit Blick auf das Minus von 256 Millionen Euro vor einem Jahr eine Verbesserung ist, zumal die Firma besagten Mini-Gewinn im dritten Quartal 2020 machen konnte. Die Konzernspitze wertete die Zahlen positiv. Zwar seien wegen der Corona-Krise weniger Menschen in die Läden gekommen, diese hätten aber häufiger eingekauft. Zudem zogen der Umsatz pro Kunde sowie die Online-Erlöse an. dpa

