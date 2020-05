Geschäftsjahr mit Risiken

Neustadt.Der Baumarktkonzern Hornbach rechnet trotz der coronabedingten vorübergehenden Schließung vieler Filialen mit einem insgesamt guten ersten Geschäftsquartal. Umsatz und Ertrag dürften in dem bis 31. Mai laufenden ersten Geschäftsjahresviertel „signifikant über den Vorjahreswerten liegen“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die durch die Schließung bedingten Einbußen seien dank der hohen Umsätze in den wiedereröffneten Baumärkten, Onlineshops und Baustoffhandelsniederlassungen „mehr und mehr überkompensiert“ worden.

Allerdings sieht der Vorstand für das restliche Geschäftsjahr 2020/21 wegen der schwer abschätzbaren Auswirkungen der Krise erhebliche konjunkturelle Risiken. Dies werde sich voraussichtlich im Verlauf des Geschäftsjahres negativ auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung auswirken. Daher hält es der Vorstand für wahrscheinlich, dass die Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2020/21 in etwa das Niveau des vorangegangenen Geschäftsjahres (4,7 Milliarden Euro) erreichen werden.

