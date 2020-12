Getsafe hat Großes vor

Heidelberg.Die Sollgröße nennt er ganz nebenbei: Amazon, Uber, Airbnb. Weltmarktführer wollen sie werden. „Wir sind angetreten, um etwas Großes zu bauen“, sagt er. Die Rede ist von Christian Wiens (Bild) – Mitgründer und Geschäftsführer des Heidelberger Digitalversicherers Getsafe. Und das Start-up vergrößert sich. In einer neuen Finanzierungsrunde konnte das Unternehmen den Schweizer Rückversicherungsriesen Swiss Re als Investor gewinnen – und insgesamt 30 Millionen US-Dollar einsammeln (24,8 Millionen Euro).

Flexibel und unbürokratisch

Mit dem neuen Kapital will Getsafe „seine Position als meistverkaufte Versicherung“ unter jüngeren Menschen in Deutschland weiter stärken und auf europäische Kernmärkte ausweiten. Nach Großbritannien hat Getsafe bereits expandiert. Im nächsten Jahr soll es in zwei weitere europäische Länder gehen. Wohin, steht aber noch nicht fest. „Corona hat unsere Expansionsstrategie verändert“, sagt Wiens. Man habe eine Liste an Ländern – „aber wir haben uns noch nicht festgelegt“.

Laut dem Versicherungsexperten Sascha Kwasniok hat Getsafe den Wandel zum erfolgreichen Versicherer gut hinbekommen. „Sie haben sich intelligent und rechtzeitig weiterentwickelt“, sagt er auf Anfrage. Insurtechs – ein Wortmix aus „Insurance“ (Versicherung) und „Technology“ (Technik) – haben sich verändert, sagt der Leiter des Studiengangs BWL-Versicherung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. „Als Insurtechs auf den Markt kamen, ging es darum, die Kundenansprache leicht und digital zu gestalten“, erklärt Kwasniok. Doch man habe gemerkt, dass das Thema doch sehr komplex sei. „Nun geht es mehr in Richtung Kooperation. Das sieht man auch beim Einstieg der Swiss Re in Getsafe.“ Die Start-ups holten sich klassische Anbieter als Risikoträger ins Boot. Die digitalen Unternehmen seien meist flexibler, unbürokratisch und wüssten, wie man junge Menschen anspricht. Sie bringen das Know-how auf der technischen und der Kommunikationsebene mit. Den „Kern der Versicherung“, also die Rolle des Risikoträgers, übernehmen die alten Hasen auf dem Markt.

Grundsätzlich könne man das so sehen, sagt Getsafe-Chef Wiens. „Wir setzen aber schon die ganze Zeit auf Kooperationen.“ Zudem sei Swiss Re kein klassischer Versicherungsanbieter, sondern eben ein Rückversicherer. Die Kunden sind Versicherungen. Man habe sich ganz bewusst für einen Investor mit neutraler Marktposition interessiert.

50 Millionen Dollar war die Zielgröße dieser Finanzierungsrunde. 30 Millionen sind es bisher. Doch es geht noch weiter. Man will sich weitere Möglichkeiten offenhalten. Bisher ist man in Heidelberg erst einmal froh über den neuen Investor. „Swiss Re hat noch nicht so oft in Start-ups investiert. Das freut uns also noch einmal mehr“, sagt Wiens.

„Treiber für Wohlstand“

Nun gab es vor ein paar Jahren noch Kritik vonseiten klassischer Versicherer. Es hieß etwa, Insurtechs führten Beratung nicht fachgerecht durch. Sie würden Kundendaten verkaufen, seien nicht vertrauenswürdig. „Vor drei, vier Jahren war man noch argwöhnischer“, sagt auch Experte Kwasniok. Aber das habe sich geändert. Auch Corona habe zur Akzeptanz beigetragen. Man habe sich der digitalen Welt öffnen müssen – und Insurtechs hatten passende digitale Lösungen parat.

Getsafes Vision ist es dazu noch, Versicherungen für junge Menschen sexy zu machen. „Versicherungen sind ein großer Treiber für Wohlstand, Entfaltung und Freiheit“, sagt Wiens. „Fortschritt entsteht durch Sicherheit. Weil wir wissen: Wenn wir fallen, fallen wir weich.“ Es sei also nicht das Produkt, das unbeliebt ist – sondern die Art der Kommunikation, die Komplexität. „Wir wollen eine beliebte Marke aufbauen.“

Der nächste Schritt ist, die Versicherungslizenz bei der Finanzaufsicht Bafin zu erlangen. „Das gibt uns mehr Freiheiten“, so Wiens. Bisher sei man noch auf die Daten- und auch Preisstrukturen der Partner angewiesen. „Wir wollen aber unsere eigenen Modelle entwickeln“, sagt er. Mit einer App könne man eine ganz andere, ganz neue Art von Daten in die Versicherungspolice mit einbeziehen. Wann wird die App genutzt und von wo aus? Wo wurde die Versicherung abgeschlossen, und wo befindet sich der Nutzer oder die Nutzerin momentan? Alles noch Zukunftsmusik. Wie auch das Ziel des Anbieters: weltweit mit den ganz Großen mitzuspielen. (Bild: Getsafe)

