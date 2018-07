Gewinn bricht ein

Anzeige

Boston.Die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric (GE) hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient. Anhaltende Probleme in der Kraftwerksparte und anderen Bereichen ließen den Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 736 Millionen Dollar (631 Mio. Euro) einbrechen. Das teilte der Siemens-Konkurrent in Boston mit. Immerhin konnte das Unternehmen, das in Deutschland einen Standort in Mannheim hat, den Umsatz dank Zuwächsen im Öl- und Gasgeschäft sowie in den Sparten für Luftfahrt und Medizintechnik um gut drei Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar (rund 26 Mrd. Euro) erhöhen.

Tiefgreifender Konzernumbau

Insgesamt übertrafen die Ergebnisse aber die Prognosen der Analysten. Der Aktienkurs legte vorbörslich leicht zu. Konzernchef John Flannery sagte, die Zahlen hätten „im Rahmen der Erwartungen“ gelegen. Man mache Fortschritte dabei, GE „einfacher und stärker“ aufzustellen, so Flannery.

Der über 125 Jahre alte Dino der US-Wirtschaft befindet sich seit geraumer Zeit in einem tiefgreifenden Konzernumbau. Die Finanztochter GE Capital, die einst die Hälfte des Umsatzes machte, wurde weitgehend abgewickelt. Flannery ersetzte vor knapp einem Jahr den viel kritisierten Jeff Immelt, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Bislang hält sich sein Erfolg in Grenzen. Wegen der anhaltend schlechten Kursentwicklung flog die GE-Aktie im Juni erstmals aus dem US-Leitindex Dow Jones. dpa