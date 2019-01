Gewinn übertrifft Prognose

Frankfurt/Eschborn.Die Deutsche Börse hat 2018 kräftig von den Turbulenzen an den Aktien- und Rentenmärkten profitiert. Der Gewinn sei im vergangenen Jahr stärker gestiegen als erwartet. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Überschuss sei aktuell mit einem Plus von rund 17 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Der seit Anfang vergangenen Jahres amtierende Konzernchef Theodor Weimer hatte das Ziel ausgegeben, die Erlöse bis einschließlich 2020 pro Jahr um mindestens fünf Prozent zu steigern und den Gewinn um rund zehn bis 15 Prozent.

Nun hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. 2017 hatte der Marktbetreiber seinen Überschuss um knapp sechs Prozent auf 857 Millionen Euro gesteigert. Der erhöhten Prognose zufolge dürfte der Wert im vergangenen Jahr auf rund eine Milliarde Euro geklettert sein.

Nachdem 2017 – noch unter der Verantwortung von Weimers Vorgänger Carsten Kengeter – von der fehlgeschlagenen Fusion mit der Londoner Börse LSE, von Insidervorwürfen gegen Kengeter und dem darauf folgenden Chefwechsel geprägt war, konnte sich das Management zuletzt wieder voll auf das operative Geschäft konzentrieren. dpa

