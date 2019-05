Gewinne sinken

Dublin.Billigflieger Ryanair geht weiter auf wirtschaftlichen Sinkkurs. Obwohl das Angebot von Europas größter Billig-Airline weiter ausgebaut wird, blicken die Iren mit Vorsicht auf das laufende Geschäftsjahr 2019/20. Im vergangenen Jahr musste Ryanair einen Gewinneinbruch verkraften. Grund dafür waren neben den gesunkenen Ticketpreisen, höheren Ölpreisen und Personalkosten die Anlaufverluste bei der übernommenen Airline Laudamotion, wie die Iren am Montag in Dublin berichteten.

Ryanair hat ein turbulentes Geschäftsjahr 2018/19 hinter sich. Zwei Mal hatte der Billigflieger seine Prognosen senken müssen – im Herbst wegen Streiks und höherer Kerosinkosten und zuletzt im Januar aus Sorge um die Ticketpreise. Die waren im vergangenen Geschäftsjahr um sechs Prozent gesunken, im Schnitt zahlten die Kunden 37 Euro für ihren Flug.

Piloten bekommen mehr Geld

In den zwölf Monaten bis Ende März 2019 sank der Gewinn um rund 39 Prozent auf 885 Millionen Euro. Ausschlaggebend waren Anlaufverluste bei der Fluglinie Laudamotion, die aber ein einmaliger Sondereffekt seien, wie Ryanair betonte. Die Iren hatten die Fluggesellschaft aus der Erbmasse der Air Berlin im Dezember übernommen. Den Sondereffekt herausgerechnet, hätte der Gewinn bei etwas mehr als einer Milliarde Euro gelegen und damit am unteren Rand der im Januar gesenkten Prognose. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Personalkosten erwiesen sich als Belastung. So zahlte Ryanair seinen Piloten um ein Fünftel höhere Gehälter. Zudem belasteten Flugausfälle durch Fluglotsen-Streiks. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 7,7 Milliarden Euro an. Im aktuell laufenden Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem Anstieg der Passagierzahlen – der Gewinn hänge aber stark davon ab, wie die Erlöse pro Fluggast gesteigert werden könnten, hieß es. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019