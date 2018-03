Gewinnsprung bei Adidas

Anzeige

Herzogenaurach.Der Sportartikelhersteller Adidas will nach einem kräftigen Wachstumsschub im abgelaufenen Jahr künftig auch beim Gewinn stärker zulegen. Bis zum Jahr 2020 strebt Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted neben einem jährlichen durchschnittlichen Umsatzplus von zehn bis zwölf Prozent einen Gewinnzuwachs pro Jahr von 22 bis 24 Prozent an.

Umsatzwachstum allein reiche für ein Unternehmen wie Adidas nicht, machte Rorsted gestern bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2017 am Firmensitz in Herzogenaurach deutlich. Zuletzt hatte Adidas beim Konzerngewinn – vor allem wegen einmaliger Sondereinflüsse – um knapp acht Prozent zugelegt. Zentrales Ziel bleibe aber die Profitabilität. Zudem will Rorsted den weltweiten Adidas-Marktanteil weiter ausbauen.

Reebok weiter im Minus

Dabei stellte der Chef des Dax-Konzerns auch klar, dass bis 2020 auch das Adidas-Sorgenkind Reebok profitabel sein müsse, wenn die US-Marke weiterhin Mitglied der Adidas-Familie sein wolle. Rorsted zeigte sich zuversichtlich, dass dies gelingt. „Wir werden Reebok dahin bringen, wo es hingehört. Im Moment sind wir im Plan.“