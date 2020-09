Gewissheit in 15 Minuten

Marketing und Vertrieb des Tests regeln Mannheimer Roche-Mitarbeiter. © dpa

Basel.Einen Corona-Test in 15 Minuten – das verspricht der Schweizer Pharmakonzern Roche mit seinem neuen Antigentest. Angaben des Unternehmens zufolge ist dieser ab sofort für pharmazeutische Großhändler, den medizinischen Fachhandel und den Laborfachhandel erhältlich. In einer Mitteilung Anfang September gab Roche an, monatlich 40 Millionen Schnelltests weltweit zur Verfügung zu stellen.

Mit der Einführung des Antigentests erhofft sich das Unternehmen, das auch einen Standort in Mannheim hat, ein besseres Patientenmanagement und eine effektivere Nutzung der Ressourcen des Gesundheitswesens. Besonders in der Grippesaison könne ein solcher Test helfen, Covid-19 schnell auszuschließen, und dabei unterstützen, eine richtige Behandlung einzuleiten.

Marketing, Vertrieb und Logistik sowie der Service für diesen Test erfolgen aus Mannheim heraus, teilte eine Sprecherin Anfang September mit. jor

