Ghosn: Ich bin unschuldig

Tokio.Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, hat die Anschuldigungen gegen sich zurückgewiesen. „Euer Ehren, ich bin unschuldig“, sagte der 64-jährige Automanager gestern bei seinem ersten Auftritt vor Gericht in Tokio. Er war am 19. November wegen Verdacht auf Verstoß gegen Börsenauflagen festgenommen worden.

„Ich werde zu Unrecht beschuldigt“, las der in einem schwarzen Anzug ohne Krawatte gekleidete Ghosn mit fester Stimme aus einer schriftlichen Stellungnahme. Er hatte bei Gericht eine Forderung eingereicht, die Gründe für seine Untersuchungshaft zu hören. Einen Termin für einen Prozess gegen den Automanager gibt es noch nicht.

Der Vorsitzende Richter Yuichi Tada erklärte, dass es in Anbetracht der Aussagen involvierter Personen sowie von Ghosn selbst möglich sei, dass Nissan Schaden zugefügt worden sei. Das Gericht hält die Untersuchungshaft für notwendig, um zu verhindern, dass Beweise gegen Ghosn vernichtet werden könnten. Die Staatsanwaltschaft wirft Ghosn vor, jahrelang Einkommen zu niedrig angegeben zu haben. Zudem soll er auch private Investitionsverluste auf seinen früheren Arbeitgeber, den er einst vor einer nahen Pleite gerettet hatte, übertragen haben. dpa

