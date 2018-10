Gipfel zur Zukunft der Bildung

Mannheim.Von Ideen für bessere Schulen über Ergebnisse der Hirnforschung bis hin zu neuen Lernmethoden und einem „Yedi-Ritter-Diplom“: Am 25. und 26. Oktober treffen sich Bildungsakteure aus ganz Deutschland im Mannheimer Rosengarten zum zweiten Bildungsgipfel „EduAction“. Sie wollen sich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der Zukunft der Bildung auseinanderzusetzen. Das Motto lautet „WeQ – more than IQ: Zukunftskompetenzen gemeinsam entwickeln“.

Der Bildungsgipfel bietet an zwei Tagen Vorträge, Workshops, Praxisbeispiele und weitere Formate. Erwartet werden an beiden Tagen über 1500 Teilnehmer. Beantwortet werden sollen unter anderem die Fragen, welche Kompetenzen man braucht, um im Zeitalter der Vernetzung erfolgreich zu sein – und wie wir die am besten lernen. Zu den Referenten gehören OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, Bildungserneuerin Margret Rasfeld, Neurobiologe Gerald Hüther und Rainer Dulger, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.

Veranstalter ist die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, die Schirmherschaft hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek übernommen. Zur Teilnahme aufgerufen sind Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen – angefangen bei klassischen Bildungseinrichtungen wie Kitas, Schulen und Hochschulen bis hin zu Unternehmen und Institutionen der Erwachsenenbildung. Tickets sind in drei Kategorien zwischen 99 und 199 Euro erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es eine Tageskasse. be

