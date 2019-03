Glanz der IAA verblasst

Frankfurt.Die Liste der Absagen wird immer länger: Wenn die 68. Internationale Automobilausstellung (IAA) am 12. September ihre Pforten öffnet, werden die Besucher Autos und Modelle von mindestens 15 renommierten Herstellern vermissen. Der französische Auto-Konzern PSA mit seinen Marken Peugeot, Citroen sowie DS gehört wie Renault, Volvo, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Rolls Royce und Aston Martin zu den bekannten Namen, die auf einen Auftritt in den Frankfurter Messehallen verzichten. Offen ist noch ob unter anderen Fiat, Alfa und Tesla kommen.

BMW speckt Auftritt ab

Auch auf der ersten großen europäischen Automesse des Jahres vom 7. bis 17. März in Genf werden etliche Hersteller fehlen. Beobachter warnen schon vor einer Rumpf-IAA – ist die Zeit traditioneller Automessen in Zeiten von Digitalisierung und Internet also vorbei? Zumindest mit Blick auf Frankfurt für die deutschen Hersteller nicht. Daimler wird mit Mercedes und Smart wieder die Festhalle belegen, Volkswagen ist wie Opel und BMW bei der Schau vertreten. Allerdings verkleinern die Münchner ihre Ausstellungsfläche von zuletzt 11 000 Quadratmeter auf 3000 Quadratmeter. Statt 25 Millionen Euro will BMW, so ist zu hören, für den IAA-Auftritt „nur“ noch sechs Millionen ausgeben.

Allenthalben betonen Manager der deutschen Hersteller, man freue sich auf die IAA. BMW wandele sich mehr und mehr zu einer „Tech-Company“, sagt Vorstandsmitglied Pieter Nota. Das werde man auf der IAA zeigen. Britta Seeger von Daimler kündigt einen „eindrucksvollen und lebendigen Auftritt“, VW-Markenvorstand Jürgen Stackmann „faszinierende Innovationen“. Tatsächlich aber geht das Interesse an der IAA zurück, auch wenn die bisherigen Absagen, wie man beim Verband der Automobilindustrie (VDA) betont, nur für 18 Prozent Marktanteil in Deutschland stünden. Weltweit aber ist es fast ein Drittel.

Seit fast 70 Jahren findet die IAA mit kurzen Unterbrechungen in Frankfurt statt, die IAA für Nutzfahrzeuge wird in Hannover organisiert. Kamen 2015 noch 1100 Aussteller und 930 000 Besucher in die Mainmetropole, waren es 2017 nur noch 994 Aussteller und 810 000 Auto-Fans. Schon 2017 hatten mehrere renommierte Hersteller auf die IAA verzichtet, andere wie etwa Audi den Auftritt abgespeckt. Der VDA bleibt trotz dieser Entwicklung optimistisch. Man sei weiter mit vielen Firmen im Gespräch, sagt Präsident Bernhard Mattes. Er glaubt, im Herbst ein attraktives Forum bieten zu können, Ziel sei eine moderne IAA.

„Es sind die schnöden Kosten“

„Die großen Fortschritte bei Elektromobilität, Digitalisierung, vernetztem und automatisiertem Fahren sowie dem autonomen Fahren werden wir auch auf der IAA 2019 erleben“, sagt Mattes. „Die IAA transformiert sich wie die gesamte Branche.“ Mattes weiß, dass Computermessen wie am Jahresanfang die CES in Las Vegas für traditionelle Automessen zur echten Konkurrenz werden. 2017 hatte der VDA deshalb Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg zur IAA-Eröffnung nach Frankfurt geholt.

Mercedes, BMW und Audi waren im Januar ebenso in Kalifornien vertreten wie die Zulieferer Bosch, Continental oder Schäffler. „Die Kernbotschaften, die wir auf der CES gehört haben, werden im September in Frankfurt auf der IAA noch akzentuierter formuliert“, sagt Mattes.

Jürgen Pieper, Branchenexperte vom Bankhaus Metzler, verweist auch auf den hohen finanziellen Aufwand eines IAA-Auftritts. „Es sind die schnöden Kosten, von geschätzt bis zu 100 Millionen Euro allein beim VW-Konzern. Das ist dann doch irgendwann zu viel.“ Auch Daimler greift bei der Anmietung der Festhalle tief in die Tasche. Sie wird monatelang aufwendig umgestaltet, drei Ebenen verbunden mit Rolltreppen werden eingebaut. Das verschlingt einen ansehnlichen zweistelligen Millionenbetrag.

Die Kosten für die aufwendig gestalteten Fahrzeugpräsentationen sind ebenfalls immens. Beim Marketing schauten Hersteller sehr genau, wo und wie sie das Geld ausgeben, sagt Pieper. Auf einer Messe mit der ganzen Modellpalette aufzutreten, sei überholt. „Die klassische Automesse gilt als ,old-fashioned’ gegenüber modernen Messen wie etwa der CES“, sagt Pieper.

