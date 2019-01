Glanzloses Ende

Boulogne-Billancourt/Yokohama.Nach dem Rücktritt des inhaftierten Konzernchefs Carlos Ghosn (Bild) soll ein Manager-Duo den französischen Autohersteller Renault aus der Krise führen. Ghosns Aufgaben werden aufgespalten, entschied der Verwaltungsrat gestern. Der scheidende Michelin-Chef Jean-Dominique Senard (65) übernimmt den Präsidentenposten in dem Gremium und ist auch für die von Ghosn entworfene und beherrschte Allianz mit dem japanischen Hersteller Nissan verantwortlich. Ghosns bisheriger Vize Thierry Bolloré (55) leitet als Generaldirektor das operative Geschäft.

Der als sozial eingestellt geltende Senard hat die Rückendeckung der französischen Regierung: „Jean-Dominique Senard wird ein hervorragender Präsident von Renault sein“, erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Der Staat ist bei Renault mit 15 Prozent der Anteile dabei und hat ein gehöriges Wort mitzureden. Mit dem glanzlosen Abgang endet beim Traditionshersteller Renault ein langes Kapitel. Der ebenso geachtete wie gefürchtete Auto-Boss war 2005 an die Spitze des Konzerns in Boulogne-Billancourt bei Paris gerückt. Vor gut zwei Monaten war der 64-Jährige in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. dpa (BILD: dpa)

