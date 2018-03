„Glauben an die Kraft des Klötzchens“

Anzeige

Das starke Wachstum seit Mitte der 2000er Jahre bezeichnete Finanzchefin Marjorie Lao als unnatürlich. Von 2004 bis 2016 hatte Lego seinen Umsatz nach einer schweren Krise mehr als versechsfacht. Jetzt normalisiere sich die Lage. Dem Klötzchen-Riesen setzt unter anderem die digitale Konkurrenz im Kinderzimmer zu. Vor allem auf dem Heimatmarkt Europa und in den USA läuft es nicht.

Im heimischen Kinderzimmer will Lego den Wettbewerb mit Computer und Internet aufnehmen und selbst digitaler werden. „Digitalisierung birgt riesige Möglichkeiten“, sagte Marketing-Chefin Julia Goldin. Lego will mehr einfache Roboter rausbringen, die schon jüngere Kinder bauen können. Am besten verkaufen sich allerdings weiter die Klassiker: Lego City, Lego Friends, Duplo und – wohl auch dank des neuen Kinofilms – „Star Wars“-Modelle. Der Ur-Legostein mit den acht Noppen feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag.

