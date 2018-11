GM macht fünf Fabriken dicht

Lordstown/Washington.Robert Defelice (47) rieb sich die Augen, als er in der Mittagspause eine SMS-Nachricht seiner Frau Christina las. „Das kann nicht sein“, dachte sich der Montagearbeiter im GM-Werk von Lordstown ungläubig. Sollte es stimmen, stellt der Autobauer im Frühjahr dort die Fertigung des Kleinwagens „Chevy Cruze“ ein. Im Sommer hätten er und 1600 Kollegen hier in Ohios keinen Job mehr. Ein kurzer Anruf daheim schaffte Gewissheit. General Motors hatte den Abbau jedes siebten Arbeitsplatzes in Nordamerika bereits offiziell bestätigt. Betroffen sind rund 15 000 Arbeiter. Neben Lordstown will der größte amerikanische Autobauer bis Ende 2019 zwei US-Standorte und zwei weitere in Kanada schließen. Dort baut GM Autos der Marken Chevy, Buick und Cadillac. Hinzu kommen zwei Getriebefabriken in Michigan und Maryland.

Konkurrenz aus Silicon Valley

Offizieller Grund sind Absatzschwierigkeiten bei Limousinen. Der Rückgang betrug in den ersten neun Monaten dieses Jahres 13,2 Prozent, während die Verkäufe von SUV und Pick-up-Trucks um 8,3 Prozent zugelegten. Gleichzeitig braucht GM Ressourcen, um sich für den technologischen Wandel zu rüsten. Die Konkurrenz kommt aus Silicon Valley: Riesen wie Google, Apple und Tesla. Die geplanten Kostenersparnisse von 4,5 Milliarden Dollar im Jahr sollen dafür eingesetzt werden, bei Elektromobilität und selbstfahrenden Fahrzeugen konkurrenzfähig zu bleiben. Schließlich machen den US-Autobauern auch Donald Trumps Strafzölle zu schaffen. Diese trieben die Einkaufspreise für Stahl- und Aluminium nach oben. Bei GM machte das allein im vergangenen Quartal rund 300 Millionen Dollar aus. Der US-Konkurrent Ford bezifferte seine bisherigen Mehrkosten auf rund eine Milliarde Dollar.

„Sie haben nicht gesagt, dass sie die Fabrik dauerhaft schließen“, versucht Lordstowns Bürgermeister Arno Hill, aus der Erklärung von GM etwas Positives herauszulesen. „Wir vermuten, dass es noch einen Herzschlag gibt.“ Wie lange das so bleibt, hängt davon ab, worauf GM-Chefin Mary Barra (Bild) und die mächtige Autogewerkschaft UAW sich verständigen. Die rund eine Million Dollar an Steuereinnahmen, die ein Viertel des Haushalts des 3200-Seelen-Ortes ausmachen, sind auf jeden Fall weg. Und ob General Motors das 1966 eröffnete Traditionswerk später für andere Modelle nutzen wird, steht in den Sternen.

Der Chef des Autoteile-Zulieferers Jamestown Industries, Sylvester Townsend, ahnt Böses. „Das wird vernichtend sein“, sagt der Unternehmer, der Schutzhüllen für die Stoßstangen des Chevy Cruz liefert. Wenn GM das Werk am 1. März schließt, muss Townsend auch seine 32 Beschäftigten entlassen. Wie auch andere Zulieferer überall in den USA, die in einem Dominoeffekt mehrere tausend weitere Arbeiter auf die Straße setzen. US-Präsident Trump drohte GM-Chefin Mary Barra am Telefon, sie werde „ein Problem“ bekommen. Sollte es dauerhaft bei den Werkschließungen bleiben, müsse der Konzern mit Konsequenzen rechnen. „Sie legen sich mit der falschen Person an.“ Trump forderte die Produktion in China einzustellen und stattdessen „verdammt noch mal schnell“ wieder in Ohio zu fertigen. GM sollte in Lordstown Modelle bauen, die Amerikaner auch wollen, riet der Präsident.

Politisch hoch brisant

Für Trump sind die Werksschließungen politisch hoch brisant, weil er seinen Sieg in dem Wechselwähler-Staat Ohio bei den Präsidentschaftswahlen ganz wesentlich den Wählern in der traditionell demokratischen Industrieregion zu verdanken hat. Auf einer Wahlkampfkundgebung im benachbarten Youngstown versprach er den Wählern 2016 vollmundig, er werde die über Jahrzehnte verlorenen Jobs wieder zurückholen. „Zieht nicht um, verkauft euer Haus nicht!“

Genau darüber denken nun Robert und Christina Defelice nach. Denn ohne das GM-Werk und seine Zulieferer drohen in Lordstown die Lichter auszugehen. Wie schwer es wird, einen Arbeitgeber zu finden, der 30 Dollar in der Stunde, Krankenversicherung und andere Zusatzleistungen zahlt, hat Christina schon erfahren. Sie verlor bereits im Juni ihren Job, als GM die „Chevy Cruz“-Produktion von zwei Schichten auf eine reduzierte. „Ich ahne nichts Gutes“, orakelt sie.

Zufriedenheit herrscht dagegen bei den Analysten und Investoren an der Wall Street. GM stelle die Weichen zum richtigen Zeitpunkt. Der Kurs des Autobauers legte zum Börsenschluss am Montag um 4,8 Prozent zu.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018