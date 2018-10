„Goldene Zeiten für Aktien sind erst einmal vorbei“

Frankfurt.Die Aktienkurse kennen derzeit nur eine Richtung: Nach unten. Oliver Roth, Chefwertpapierhändler des Bankhauses Oddo Seydler, hat schon im Sommer vor Übertreibungen gewarnt.

Herr Roth, die Talfahrt des Deutschen Aktienindex Dax hat sich gestern weiter fortgesetzt. Könnte das Schlimmste gleichwohl überstanden sein?

Oliver Roth: Das glaube ich nicht. Die Nervosität ist weiter hoch.

Warum?

Roth: In den USA steigen die Zinsen und die Politik der Regierung insbesondere die Handelsstreitigkeiten mit China und den USA belasten den Aktienmarkt. Beides vor allem sind der Grund für die große Unsicherheit und die Talfahrt der Kurse. Auch die ungelösten Details des Brexit sorgen für Unruhe. Und dann ist da noch den Konflikt in der Eurozone über die Haushalts- und Schuldenpolitik in Italien.

Ist der Dax-Absturz fast auf ein Zwei-Jahres-Tief aber mittlerweile nicht übertrieben?

Roth: Nein. Die Angst davor, dass sich die politischen Belastungen verschärfen ist größer als die Erwartung einer Entspannung. Das führt zu Vorsicht und damit zum Ausstieg aus dem Aktienmarkt. Die massive Verunsicherung wird vorerst anhalten.

Sie bleiben insgesamt skeptisch...

Roth: Wir stecken voll in einer Korrekturphase. Und die ist noch nicht abgeschlossen. Ich halte das nicht für übertrieben. Die Übertreibungen gab es vorher.

Inwiefern?

Roth: Viele der Themen, die heute als Belastungen gelten, lagen damals schon auf dem Tisch: Die Handelskonflikte und der Brexit. Das wurde ignoriert. Allerdings war der Anstieg der Zinsen in den USA noch nicht so deutlich erkennbar.

Bestimmt wird die Talfahrt derzeit von großen, professionellen Anlegern wie Fonds und Versicherungen.

Roth: Ja, wobei die ganz großen Spieler noch gar nicht agiert haben. Wenn sie handeln, kann es mit den Kursen noch deutlich weiter nach unten gehen.

Sollten sich Kleinanleger jetzt von Aktien trennen?

Roth: Wenn sie bei einem Dax-Stand von 5000 gekauft haben, sollten sie verkaufen und Gewinne sichern. Das kann nie schaden. Wer erst bei 12 000 Punkten eingestiegen ist, sollte noch warten. Zumindest aber sollten Kleinanleger Stopp-Loss-Grenzen einziehen, um die Verlustgefahr zu begrenzen.

Wird der Dax 2018 mit einem Minus abschließen?

Roth: Bestimmt.

So schlecht stehen die deutsche und die Weltwirtschaft aber auch wieder nicht da – also müsste es 2019 doch wieder besser laufen.

Roth: Die goldenen Zeiten für Aktien sind für die nächsten sechs bis zwölf Monate erst einmal vorbei. Und dann muss man schauen, wohin sich die Zinsen bewegt haben und was aus Brexit und Handelskonflikten geworden ist. Erst wenn sich Entspannung abzeichnet, kann der Aktienmarkt wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018