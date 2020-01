GoodMills setzt auf Bulgur und Couscous aus Mannheim

Mannheim.Bisher kamen sie etwa aus der Türkei und Nordafrika, ab 2021 werden sie im Mannheimer Hafen produziert: Couscous und Bulgur sind orientalische Hartweizen-Produkte und werden in Deutschland immer beliebter – zum Beispiel in Fertigsalaten. Davon will die GoodMills-Gruppe mit ihrem Standort Mannheim profitieren und steigt deshalb in die Produktion der beiden Getreideprodukte ein.

„Da sehen

...