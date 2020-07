Grillrekord bei SAP

Auch SAP-Personalchef Cawa Younosi bruzzelte interaktiv mit. © SAP

Walldorf.Der Softwarekonzern SAP veranstaltete am Samstag ein virtuelles Grillfest für seine Mitarbeiter aus ganz Deutschland – und stellte damit einen Rekord auf. Mehr als 1700 Haushalte verfolgten die Veranstaltung zuhause vor ihrem Bildschirm, so ein Sprecher der SAP. Es sei damit das größte virtuelle Grillfest gewesen, das in Deutschland bisher stattgefunden habe.

Die Blogger und Grillprofis „Sizzle Brothers“ leiteten die SAP-Mitarbeiter beim Grillen per Video an. SAP-Diversitätschefin Nina Straßner moderierte die Aufzeichnung. Die Mitarbeiter selbst konnten sich währenddessen per Chat und Videoschalte austauschen.

„Es war wie eine interaktive ,Watch-Party’ bei einer Sportveranstaltung“, erzählt ein SAP-Sprecher über den Abend. An den regulären Sommerfesten in den Jahren zuvor hätten laut Sprecher mehr als 5000 Mitarbeiter teilgenommen. SAP Deutschland hat insgesamt mehr als 22000 Mitarbeiter. apt

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.07.2020