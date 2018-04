Großaktionär beißt bei ABB auf Granit

Anzeige

Zürich/MAnnheim.Der Schweizer Industriekonzern ABB will trotz des Drucks von Großaktionär Cevian am Geschäft mit Stromnetzen festhalten. „Natürlich sind wir immer offen für den konstruktiven Dialog mit Aktionären“, sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer gestern in einer Telefonkonferenz. „Der Entscheid, die Sparte im Konzern zu halten, ist aber gefallen, und wir werden diesen Bereich weiterentwickeln.“

Der schwedische Finanzinvestor Cevian, der auch am Mannheimer Industrieservice-Konzern Bilfinger beteiligt ist, hatte die Trennung von dem Geschäft gefordert – beißt bei ABB aber auf Granit. Cevian gilt als aktiver Investor, der gerne bei Entscheidungen des obersten Managements mitmischt.

Besser als von Analysten erwartet

Ins laufende Jahr ist ABB dank guter Geschäfte in den meisten Sparten und des schwachen Dollars gut gestartet. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis legten im ersten Quartal stärker zu als von Experten erwartet. In den ersten drei Monaten stieg der Erlös um zehn Prozent auf etwa 8,6 Milliarden Dollar (6,95 Milliarden Euro), wie der Konzern in Zürich mitteilte. Der Großteil des Umsatzanstiegs kam jedoch aus Währungseffekten – bereinigt um diese habe das Plus ein Prozent betragen. Die Auftragseingänge legten wechselkursbereinigt um sechs Prozent zu – absolut betrug der Anstieg 16 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar (7,92 Milliarden Euro).