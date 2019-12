Großaktionär kritisiert gescheiterte Investitionen

Rottweil.Bei einer Hauptversammlung des hoch verschuldeten Waffenherstellers Heckler & Koch hat der Mehrheitseigentümer und Ex-Geschäftsführer Andreas Heeschen scharfe Kritik einstecken müssen. Vertreter des Großaktionärs CDE äußerten am Donnerstag ihren Unmut und machten in langen Fragenkatalogen deutlich, dass sie die Sinnhaftigkeit von Entscheidungen vergangener Jahre bezweifeln. Vor allem ging es um einen 2006 aufgenommenen, mit 9,25 Prozent sehr hoch verzinsten 100-Millionen-Euro Kredit. Mit dem Geld stemmte H&K Investitionen in andere Branchen, die allesamt scheiterten. Aktuell lasten Darlehen in Höhe von 237 Millionen Euro als Schuldenberg auf dem Unternehmen mit 900 Mitarbeitern.

CDE neuer Anteilseigner

Heeschen selbst war aus persönlichen Gründen bei dem Treffen nicht anwesend. Auch in den vergangenen Jahren war er dem Aktionärstreff ferngeblieben und hatte einen Anwalt geschickt. Der 59-jährige Deutsche, der in London lebt, hält die Mehrheit an der Waffenschmiede. Er stieg 2002 bei der Firma aus Oberndorf im nördlichen Schwarzwald ein und war in unterschiedlichen Funktionen tätig – beispielsweise war er lange Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft. Der Einfluss des Investors bei dem Waffenhersteller könnte bald schrumpfen. Im November teilte er mit, dass er die Mehrheit seines Aktienpakets an einen anderen Anteilseigner übertragen könnte.

Inzwischen ist klar, dass es sich bei dem Käufer um die Luxemburger Finanzholding CDE handelt, hinter welcher der Investor Nicolas Walewski steht. Der Franzose war lange ein Geschäftspartner von Heeschen, doch die beiden zerstritten sich. Heeschen verpfändete vor einigen Jahren den Großteil seiner Aktien an Walewski, wie aus den Ausführungen des H&K-Vorstands hervorging.

Diese Anteilsscheine will der Franzose nun haben. Aktuell ist die CDE mit 5,1 Prozent am Stammkapital von H&K beteiligt. Segnet Berlin die Übernahme ab, würde dieser Anteil in die Höhe schnellen und die CDE hätte das Sagen. Allerdings wartet Walewski seit 2018 auf grünes Licht aus Berlin. Bei einem Eigentümerwechsel bei Rüstungskonzernen hat der Bund eine Art Veto-Recht.

Gewissermaßen zwischen die Fronten geriet in dem Machtkampf der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Kujat. Der 77-Jährige wurde im Juli auf Wunsch von Heeschen an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Die CDE beantragte nun die Abwahl, Kujat sei wirtschaftsfern und zu alt. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr wurde dann doch in den Aufsichtsrat gewählt. Die Wahl von Heeschen galt als Formalie. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019